В Армении за прошедший день подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 29 марта в Армении всего подтверждено 422 484 случая заражения COVID-19, 409 853 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 611 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 344 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 2 416 тестов. Подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19, 34 заболевших вылечились, есть 1 летальный исход.

Всего проведено 2 971 201 тестирование.