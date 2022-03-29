Дорога Ванадзор-Степанаван уже открыта в обоих направлениях

Автодорога Ванадзор-Степанаван (участок села Базум) по состоянию на 10:55 29 марта открыта в обоих направлениях. Об этом «Арменпресс» в МЧС Армении.

28-го марта в 14:01 в Областной центр кризисного управления Лори поступил сигнал, что на 8-10 км автодороги Ванадзор-Степанаван, возле территории села Базум, произошел сход снежной лавины.

На место происшествия выехали оперативная группа областного спасательного управления СС МЧС и два боевых расчета пожарно-спасательных отряда.

В результате схода лавины был закрыт участок автодороги около 15 метров.

Спасательные группы и спасательный отряд «Лори» провели работы по очистке дороги.