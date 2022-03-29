На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Как сообщили «Арменпресс» в МЧС Армении, закрыты автодороги Ттуджур-Навур Тавушской области, Амасия-Заришат Ширакской области, дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и к озеру Кари, к селам Беркарат и Вардаблур.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых машин с прицепами, труднопроходим для других видов транспорта.

Труднопроходимы автодороги Урасар-Катнахпюр и Алаверди-Джилиза Лорийской области, Ашоцк-Мец Сепасар, Амасия-Алвар, Амасия-Гарнарич Ширакской области.

На автодорогах Арагаца Арагацотнской области местами гололедица.

Согласно данным, полученным из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, дорога Степанцминда-Ларс открыта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на машинах, снабженных зимними шинами.