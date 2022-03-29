Террористы взорвали пассажирский поезд в Нигерии

Террористы взорвали пассажирский железнодорожный состав в Нигерии. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщила газета This Day со ссылкой на директора Нигерийской корпорации железных дорог Фидета Окириа.

По данным издания, в поезде, который перевозил 970 человек между Абуджей (столицей) и городом Кадуна, произошел взрыв. Кроме того, многие пассажиры были взяты в заложники.

По предварительным сведениям, самодельное взрывное устройство было заложено в одном из вагонов. В результате взрыва состав сошел с рельсов, несколько вагонов повреждены.