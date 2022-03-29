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Япония ввела запрет на экспорт в Россию люксовых автомобилей и ювелирных изделий

Япония ввела запрет на экспорт в Россию люксовых автомобилей и ювелирных изделий

Япония одобрила во вторник запрет на экспорт автомобилей класса "люкс", ювелирных изделий и произведений искусства в Россию в рамках экономических санкций, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Согласно решению кабинета премьер-министра Японии Фумио Кисиды, запрет вступает в силу 5 апреля.

"Мы будем сотрудничать с международным сообществом, включая G7, для введения жестких санкций", - заявил на пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Согласно правительственным данным, автомобили составляют значительную часть поставок в Россию из Японии.


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