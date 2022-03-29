С сегодняшнего дня в нашей стране наступила климатическая весна: Гагик Суренян

Можно считать, что с сегодняшнего дня в нашей стране наступила климатическая весна.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометеорологической службы МЧС Армении Гагик Суренян.

«Пусть она принесет мир и благоденствие нашей стране и всему миру», - отметил Гагик Суренян.

МЧС РА сообщает, что днем 29-30 марта, 31 марта, 1-2 апреля осадков не ожидается. Ночью и утром 31 марта в отдельных районах ожидаются осадки.

Ветер северо-западный с порывами до 2-5 м/с.

Температура воздуха с 29 по 31 марта и 1-2 апреля постепенно повысится на 13-16 градусов.

В Ереване с 29 по 31 марта, 1-2 апреля осадков не будет.