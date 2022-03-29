Неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета, совершающего рейс Ереван-Москва

Неизвестный сообщил о бомбе, заложенной в самолете, совершающем рейс из Еревана в Москву. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свои источники.

«В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о бомбе, заложенной в самолете, совершающем рейс из Еревана в Москву. Самолет находится в полете, после приземления его проверят специалисты», - сообщил источник.