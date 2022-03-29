Роберт Кочарян нездоров: судебное заседание отложено

Суд общей юрисдикции города Еревана (резиденция Шенгавита) отложил рассмотрение дела о предполагаемой взятке второго президента Армении Роберта Кочаряна. Как передает «Арменпресс», Кочарян не смог явиться на судебное заседание.

Адвокат Роберта Кочаряна Ованнес Худоян сообщил суду, что второй президент Армении не явился на сегодняшнее судебное заседание из-за плохого самочувствия. Защитник представил соответствующую медицинскую справку и сообщил, что, по предварительным данным, лечение продлится около 10 дней.

Учитывая отсутствие президента Кочаряна, судебное заседание было отложено до 12 апреля.