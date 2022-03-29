Омбудсмен Армении и Кэтрин Бомбергер обсудили вопросы, касающиеся расследований случаев без вести пропавших лиц
Защитник прав человека Кристине Григорян 29 марта приняла делегацию, возглавляемую генеральным директором Международной комиссии по вопросам без вести пропавших лиц Кэтрин Бомбергер. Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Омбудсмена, на встрече присутствовал и чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Королевстве Нидерландов Тигран Балаян.
Приветствуя представителей Международной комиссии, Защитник представила конституционный мандат Защитника прав человека и направления деятельности учреждения. Она проинформировала собеседников о высоком общественном доверии к структуре, что, по ее мнению, является важной гарантией эффективной реализации миссии ЗПЧ.
Кристине Григорян рассказала членам делегации о работах Омбудсмена, проводимых с семьями без вести пропавших лиц, которые включают в себя решения бытовых проблем, с которыми сталкиваются семьи, юридические консультации и психологическую поддержку, помощь при использовании международных механизмов защиты прав человека. Омбудсмен подчеркнула, что защита прав без вести пропавших лиц и содержащихся в плену военнопленных и гражданских лиц находится в центре ежедневного внимания как в Армении, так и в Арцахе.
Кэтрин Бомбергер, в свою очередь, поблагодарила за прием и представила 25-летний опыт работы Международной комиссии по вопросам без вести пропавших лиц, направленной на оказание помощи государствам в расследовании случаев в послевоенный период, оказании правовой помощи их семьям, а также в вопросе создания надлежащих механизмов расследования и институциональных структур.
Кристине Григорян особо подчеркнула необходимость разработки всеобъемлющего законодательства, регулирующего вопросы без вести пропавших лиц, а также создания институциональной системы.
В ходе встречи стороны подчеркнули важность вовлеченности родных без вести пропавших лиц как в процессе разработки законодательства, так и при разработке механизмов.
Подводя итоги встречи, стороны договорились о конкретных направлениях дальнейшего сотрудничества.
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