Время в Ереване: 11:07:36,   29 Март

В Берлине заявили о сокращении вдвое импорта российского угля

В Берлине заявили о сокращении вдвое импорта российского угля

События на Украине показали, что Германия должна стать полностью независимой от импорта российского топлива, страна уже сократила импорт угля из РФ в два раза, сообщила в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Она сказала это на мероприятии, посвященном энергетической трансформации, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее в марте министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что к лету стране удастся сократить наполовину импорт российской нефти, а от импорта угля отказаться к осени.

На прошлой неделе саммит Евросоюза объявил о планах за несколько лет отказаться от закупок российских энергоносителей.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]