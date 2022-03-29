В Берлине заявили о сокращении вдвое импорта российского угля

События на Украине показали, что Германия должна стать полностью независимой от импорта российского топлива, страна уже сократила импорт угля из РФ в два раза, сообщила в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Она сказала это на мероприятии, посвященном энергетической трансформации, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее в марте министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что к лету стране удастся сократить наполовину импорт российской нефти, а от импорта угля отказаться к осени.

На прошлой неделе саммит Евросоюза объявил о планах за несколько лет отказаться от закупок российских энергоносителей.