 Ален Симонян получил награду от Валентины Матвиенко

В рамках проводимых в Алматы торжественных мероприятий, посвященных 30-летию Межпарламентской Ассамблеи СНГ, председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко вручила награду председателю НС РА Алену Симоняну.

Как передает «Арменпресс», НС РА сообщает, что были награждены главы Парламентов государств-участников МПА СНГ.

В рамках визита главы Парламентов государств-участников МПА СНГ посетили Мемориал 28 панфиловцев, возложили цветы к памятнику героям, отдавшим свои жизни в годы Великой Отечественной войны.