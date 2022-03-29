Артак Бегларян поручил определить потребности семей, эвакуированных из Храморта и Парха

Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян после организации эвакуации жителей Храморта и Паруха (около 200 детей, женщин и пожилых) поручил министерству социального развития и миграции оценить потребности эвакуированных семей и оказать им содействие. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал Артак Бегларян, представляя работы, осуществляемые различными структурами в связи с создавшейся в Арцахе ситуацией.

«Поскольку ко мне часто обращаются с вопросами о проделанной работе, хочу сообщить, что в эти дни различные государственные органы выполняют свою работу в направлении урегулирования проблем, вытекающих из ситуации. Я несколько раз посещал общину Храморт, поддерживаю связь с главами районных администраций и с министрами, даю соответствующие поручения. В первую очередь, после эвакуации жителей Храморта и Паруха (около 200 детей, женщин и стариков) я поручил Министерству социального развития и миграции оперативно оценить нужды эвакуируемых семей и оказать им элементарную помощь. Уже оказана определенная помощь в виде предоставления продуктов питания. В ближайшее время мы примем и дополнительные меры», - сообщил Артак Бегларян.

В сотрудничестве с правительством Международный комитет Красного Креста также оказывает содействие, в том числе и финансового характера. По мере необходимости, правительство также будет предоставлять эвакуированным лицам финансовую помощь,.

Уполномоченным органам поручено на основании результатов оценки потребностей до урегулирования ситуации и их возвращения в родные дома, обеспечить эвакуированным семьям временные жилища.

«Проведен ряд работ, выполняется и по другим направлениям, в том числе и в плане содействия делу обороны Родины, о них с отдельными сообщениями выступят уполномоченные органы», - заключил государственный министр Арцаха.