Время в Ереване: 11:07:36,   29 Март

Конгрессмены США призвали Госдеп принять меры против воинственных действий Алиева

Конгрессмены США призвали Госдеп принять меры против воинственных действий Алиева

Сопредседатели Комитета по армянским вопросам Конгресса США призвали Госдепартамент использовать все имеющиеся дипломатические инструменты для прекращения воинственных действий президента Азербайджана и возвращения его за стол переговоров.

Как передает «Арменпресс», сопредседатели Комиссии по армянским вопросам Конгресса Фрэнк Паллоне, Гас Билиракис, Джеки Спейер, Дэвид Валадао и Адам Шифф в своем заявлении, в частности, отметили: «Мы осуждаем последние действия Азербайджана в Нагорном Карабахе».

Конгрессмены подчеркнули, что продвижение войск Азербайджана на территорию Республики Арцах, использование ими беспилотных летательных аппаратов и лишение мирных жителей этой территории основного источника природного газа является нарушением режима прекращения огня 2020 года и представляет угрозу для невинных людей.

«Соединенные Штаты не должны закрывать глаза на такие выраженные опасные действия,  мы должны сделать все для обеспечения мира и стабильности в этом регионе. Мы призываем госдепартамент использовать все имеющиеся дипломатические инструменты для прекращения воинственных действий президента Азербайджана Ильхама Алиева и возвращения его за стол переговоров по мирному процессу, под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении конгрессменов.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]