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В ООН заявили о необходимости ускорения перехода на возобновляемые источники энергии

В ООН заявили о необходимости ускорения перехода на возобновляемые источники энергии

Мировое сообщество должно ускорить переход на возобновляемые источники энергии в условиях мирового энергетического кризиса. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник на энергофоруме в Берлине генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Текущий энергетический кризис показывает, что мы должны ускорить переход на возобновляемые источники энергии, а не медлить с этим. Это единственный верный путь к энергетической безопасности", - отметил Гутерриш.

Генсек ООН также призвал как можно скорее отказаться от инвестиций в ископаемые источники энергии, а также остановить расширение разведки нефтегазовых ресурсов.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с утвержденем, что желание ряда стран отказаться от покупки российских углеводородов может привести к снижению выбросов CO2 в атмосферу. Еврокомиссия в марте предложила странам ЕС план сокращения зависимости от поставок российского газа на 67% до конца текущего года в связи с конфликтом на Украине.


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