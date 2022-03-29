На заседании МПА СНГ между спикером НС РА и председателем Милли Меджлиса Азербайджана возник спор. Ответ Алена Симоняна азербайджанцу удостоился бурных аплодисментов делегатов Парламентов стран СНГ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальное собрание Армении.

В Парламенте напомнили, что председатель НС Ален Симонян участвует в мероприятиях, посвященных 30-летию МПА СНГ, проходящих в Казахстане, в Алматы.

На заседании глава Парламента РА обратил внимание присутствующих на нынешнюю ситуацию в Нагорном Карабахе, в частности, представил вторжение азербайджанских вооруженных сил 24 марта в село Парух Аскеранского района НК, находящееся в зоне ответственности российского миротворческого контингента. Что стало грубым нарушением режима прекращения огня согласно положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Председатель НС проинформировал коллег, что еще не решены послевоенные гуманитарные и другие вопросы, подчеркнул вопрос армянских военнопленных, заложников, число которых, по утверждаемым Азербайджаном данным, составляет 38 человек.

В ответ на выступление Алена Симоняна председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова отметила, что Азербайджан привержен положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Гафарова заявила, что Азербайджан, согласно трехстороннему заявлению, передал Армении всех военнопленных.

Председатель НС РА Ален Симонян напомнил ей: «О вооруженном проникновении и о нарушениях азербайджанской стороны заявила не только Республика Армения, но и Российская Федерация, которая является гарантом мира на данной территории. Хотел бы повторить, что Армения предлагает Азербайджану немедленно начать переговоры по мирному соглашению».

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана заявила, что Баку неоднократно предлагал Еревану подписать мирный договор с учетом пяти пунктов, которые Армения отвергла.

Однако, Ален Симонян отметил: «Я официально заявляю, что эти пять пунктов приемлемы для Армении, и мы думаем, что если мы добавим некоторые аспекты, то сможем приступить к реализации этой работы», - подытожил прения Симонян.

Выступление председателя НС Алена Симоняна было встречено бурными аплодисментами спикеров и делегатов Парламентов СНГ, прервавшими выступление Гафаровой. Спор был завершен.