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Президент Армении принял посла Королевства Нидерландов в Армении

Президент Армении принял посла Королевства Нидерландов в Армении

29 марта президент Республики Ваагн Хачатурян принял посла Королевства Нидерландов в Республике Армения Николаса Схермерса.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Армении, посол Схермерс поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента, пожелал ему плодотворной работы.

Президент Армении отметил значение дальнейшего расширения армяно-нидерландских дружественных отношений и двустороннего сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по различным вопросам, в том числе по углублению сотрудничества в сферах экономики, образования, науки и новых технологий и реализации совместных программ.


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