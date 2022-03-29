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Армен Григорян с рабочим визитом выедет в Королевство Бельгию и в Литовскую Республику

Армен Григорян с рабочим визитом выедет в Королевство Бельгию и в Литовскую Республику

Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян 30 марта с рабочим визитом посетит Брюссель, следующие два дня будет в столице Литвы в Вильнюсе.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате Совета безопасности, в рамках визита секретарь Совета безопасности проведет ряд рабочих встреч.


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