Минобороны РФ сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях

Российское министерство обороны решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях, как передает Арменпресс, об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходит в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении", - сказал Фомин журналистам.