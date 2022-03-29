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Советник премьер-министра Армении обсудил в Иране вопросы углубления экономического сотрудничества

Советник премьер-министра Армении обсудил в Иране вопросы углубления экономического сотрудничества

Советник премьер-министра Республики Армения Арташес Туманян 28 марта встретился с министром энергетики Исламской Республики Иран Али Акбаром Мехрабиан, министром нефти Джавадом Оджи и заместителем министра иностранных дел Мехди Сафари. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Иране, в ходе встреч были обсуждены вопросы развития и углубления двустороннего и многостороннего экономического сотрудничества.

В ходе встречи с министром энергетики Исламской Республики Иран речь шла также о предстоящем заседании армяно-иранской межправительственной комиссии.


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