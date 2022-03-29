Азиатские индексы - 29-03-22

ТОКИО, 29 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.10% и составил 28252.42 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.93% и составил 1991.66 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.33% и составил 3203.94 пункта, а HANG SENG вырос на 1.12% и составил 21927.63 пункта.