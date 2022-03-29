Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-03-22

ЕРЕВАН, 29 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 29 марта, курс доллара США вырос на 0.03 драмa и составил 490.40 драм. Курс евро вырос на 2.68 драмa и составил 541.60 драм. Курс российского рубля вырос на 0.54 драмa и составил 5.77 драм. Курс британского фунта сократился на 3.05 драмa и составил 642.08 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 262.21 драмa и составила 30540.93 драм. Цена серебра сократилась на 11.25 драмa и составила 392.67 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.