Состоялась встреча глав МИД Армении и Грузии

Находящийся в Тбилиси с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 29 марта встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники с удовлетворением отметили, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией, подробно обсудили вопросы, касающиеся широкой повестки дня армяно-грузинского дружественного сотрудничества, выразив готовность приложить усилия для постоянного развития сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях и укрепления политического диалога между Арменией и Грузией.

Министры иностранных дел коснулись дальнейшей интенсификации экономических отношений, возможностей роста товарооборота между двумя странами, перспектив сотрудничества в сфере транспортного сообщения.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся региональной и международной безопасности.

Арарат Мирзоян коснулся вторжения подразделений ВС Азербайджана в село Парух Нагорного Карабаха, осуществления постоянного психологического давления на мирное население Арцаха, а также направленные на создание гуманитарного кризиса в Арцахе действия Баку. Была подчеркнута необходимость возвращения азербайджанских частей на исходные позиции по состоянию на 23 марта и полного соблюдения режима прекращения огня, установленного трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

Арарат Мирзоян также представил позицию армянской стороны относительно начала переговоров по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув в этом контексте посредническую роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Была подчеркнута важность принятия усилии по деэскалации ситуации и установлению стабильности в регионе.

Министр иностранных дел Армении также проинформировал своего коллегу о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией без предварительных условий.