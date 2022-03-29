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Президент Ваагн Хачатурян принял посла Казахстана в Армении 

Президент Ваагн Хачатурян принял посла Казахстана в Армении 

Президент Ваагн Хачатурян принял сегодня Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Республике Армения Болата Иманбева.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, посол Иманбаев поздравил Ваагна Хачатуряна с избранием на пост президента и пожелал ему плодотворной работы.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями об армяно-казахстанском сотрудничестве в двустороннем и многостороннем форматах. Также были затронуты вопросы региональной безопасности и стабильности.


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