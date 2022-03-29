Международное сообщество должно остановить диктатора Алиева: баскский депутат
Международное сообщество должно остановить диктатора Алиева, не допустив новой агрессии Азербайджана против Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил баскский политик, депутат нижней палаты испанского парламента Джон Иньярриту, коснувшись сложившейся в Арцахе ситуации и враждебных действиях Азербайджана против армянского населения.
«Азербайджан использует отвлечение международной прессы на Украину для нападения на Арцах (Нагорный Карабах). Вооруженные силы Азербайджана уже несколько недель нарушают соглашение о прекращении огня 2020 года. Международное сообщество должно остановить диктатора Алиева», — написал баскский депутат на своей странице в Twitter.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм