Мединский сообщил о предложении Киева решить судьбу Крыма на переговорах

На переговорах в Стамбуле украинская сторона предложила включить в проект договора с Россией пункт о том, что спор о Крыме и Севастополе будет обсуждаться на двусторонних переговорах, а окончательное решение примут президенты двух стран. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил лидер российской делегации Владимир Мединский.

"Еще раз подчеркивается, что спорные вопросы между Россией и Украиной по Крыму и Севастополю решаются только путем двусторонних переговоров, - сказал он. - Украина просит, чтобы окончательное решение было оформлено на встрече глав государств".

"Мы говорим, что мы делаем шаг навстречу и говорим о возможности проведения встречи глав государств в рамках встречи министров иностранных дел и парафирования договора, - добавил Мединский. - Для этого надо сделать сам договор, понять, о чем мы договорились. Главы МИД его парафируют, а главы государств, встречаясь на четверых таким образом, могут урегулировать какие-то оставшиеся вопросы".

Он также отмечал, что Киев высказал готовность согласиться на статус постоянно нейтрального государства под международно-правовые гарантии третьих стран. По его словам, предлагается, чтобы гарантии безопасности не распространялись на территорию Крыма и Севастополя, "то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем". Также он отмечал, что переговоры о статусе Крыма не соответствуют позиции Москвы.

По словам Мединского, все эти предложения носят конструктивный характер, и в России их рассмотрят.

Ранее участвовавший в переговорах в Стамбуле советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил журналистам, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на референдуме. Он добавил, что отдельным пунктом договора Киев предлагает зафиксировать позицию о проведении переговоров между Украиной и Россией о статусе Крыма и Севастополя. Вопрос о не подконтрольных Киеву территориях Донбасса, по словам Подоляка, предложено обсуждать на переговорах двух президентов.