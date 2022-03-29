Минобороны России предпринимает активные действия по деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха: Захарова

Минобороны России и руководство российской миротворческой миссии предпринимают активные действия по деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что миротворцы действуют в строгом соответствии с положениями заявления лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года.

На вопрос журналиста газеты The Moscow Post, что же на самом деле происходит в зоне ответственности российских миротворческих сил и может ли это быть провокацией Азербайджана, возможно, даже по наущению Турции, чтобы «ловить рыбу в мутной воде», пока Россия фокусируется на Украине, Захарова ответила:

«Позиция России в отношении последних инцидентов в зоне ответственности российской миротворческой миссии закреплена в заявлении МИД России от 26 марта. Москва настоятельно призвала стороны обеспечить полное прекращение огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и обеспечить безоговорочное выполнение трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года. Минобороны России и руководство российской миротворческой миссии предпринимают активные действия по деэскалации ситуации. При этом миротворцы действуют в строгом соответствии с положениями вышеупомянутого заявления лидеров трех стран.

Россия находится в постоянном контакте с представителями Армении и Азербайджана через МИД, а информация об оперативной обстановке на местах ежедневно публикуется в сводках Минобороны России».