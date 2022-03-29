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Арман Андреасян стал серебряным призером Чемпионата Европы по вольной борьбе

Арман Андреасян стал серебряным призером Чемпионата Европы по вольной борьбе

Члены сборной Армении по вольной борьбе завоевали первые медали на проходящего в Будапеште Чемпионате Европы.

Как сообщает Арменпресс, в финале чемпионата в весовой категории до 70 кг представитель Армении Арман Андреасян встретился с Зурабом Якобишвили из Грузии и проиграл со счетом 1:2. Андреасян стал серебряным призером Чемпионата Европы.

Ранее Манвел Хндзрцян в весовой категории до 57 кг завоевал бронзовую медаль на Чемпионате Европы одержав победу над представляющим Германию Никласом Штечелем со счетом 6:2.


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