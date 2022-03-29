«Огромными шаги» России и «революционные» предложения Украины: итоги стамбульской встречи
29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего российскую делегацию, они прошли конструктивно.
Предполагалось, что переговоры продлятся два дня - 29 и 30 марта - однако, как сообщили источники в российской делегации и в МИД Турции, этот раунд закончен и в среду встречи не ожидается.
Как передает Арменпресс, ТАСС собрал основное, что известно об итогах очередного раунда переговоров.
По словам Мединского, российская делегация в Стамбуле получила от украинских коллег "понятно сформулированную позицию". Предложения Киева будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту России, после чего Москва даст ответ.
Россия делает "два шага по деэскалации конфликта навстречу" - в политической и военной плоскостях:
- Россия предлагает ускорить возможную встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Если изначально планировалось, что лидеры могут встретиться только после парафирования договора на уровне МИД, то сейчас эти две встречи предполагается провести одновременно;
- российские военные кардинально сократят активность на киевском и черниговском направлениях.
Как именно будет выглядеть сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях, пока неизвестно - подробности российский Генштаб сообщит после возвращения делегации из Стамбула. Однако это, по словам Мединского, не предполагает полной остановки боевых действий.
Мединский назвал огромными шаги Москвы к достижению мира и теперь ждет от Киева "встречного движения". Глава делегации РФ указал, что необходимо пройти еще большой путь, чтобы подготовить договор между Москвой и Киевом на взаимоприемлемых условиях.
Позиция Киева предполагает отказ от стремления вернуть Крым и Севастополь в состав Украины силовым путем.
Украинские предложения также включают в себя отказ от производства и размещения оружия массового поражения, а также запрет размещать на украинской территории зарубежные военные базы.
Украина согласна зафиксировать свой нейтральный и безъядерный статус, если ей дадут гарантии безопасности, которые "по своему содержанию и своей форме должны быть аналогичны статье пятой" Североатлантического договора. Также это предполагает военную помощь и установление бесполетной зоны после трехдневных консультаций для дипломатического решения вопроса.
В число гарантов, как полагают в Киеве, могут войти постоянные члены Совета Безопасности ООН (в том числе и Россия), а также Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша и Турция. Их гарантии при этом не будут распространяться на Крым и Донбасс.
Киев требует, чтобы страны-гаранты не только не препятствовали возможному вступлению Украины в Евросоюз, но и помогали ему сделать это "как можно быстрее".
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