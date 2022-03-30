Цены на цветные металлы - 29-03-22

ЛОНДОН, 30 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 29 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 4.93% и составила 3436.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.24% и составила 10316.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.44% и составила 2379.50 долларов США, цена на никель снизилась на 2.82% и составила 31803.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.31% и составила 42424.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.48% и составила 4027.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.05% и составила 42593.26 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.