Европейские индексы выросли - 29-03-22
МОСКВА, 30 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 марта:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.79% и составил 14820.33 пункта, французский CAC 40 вырос на 3.08% и составил 6792.16 пункта, британский FTSE вырос на 0.86% и составил 7537.25 пункта, а российский RTSI вырос на 7.11% и составил 881.59 пункта.
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