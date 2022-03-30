Европейские индексы выросли - 29-03-22

МОСКВА, 30 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.79% и составил 14820.33 пункта, французский CAC 40 вырос на 3.08% и составил 6792.16 пункта, британский FTSE вырос на 0.86% и составил 7537.25 пункта, а российский RTSI вырос на 7.11% и составил 881.59 пункта.