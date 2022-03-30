Армения - убежденный сторонник разумных инвестиций: Амбарцум Матевосян

29 марта вице-премьер РА Амбарцум Матевосян участвовал в «Ежегодном инвестиционном форуме-2022», проходящем в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае. В своем выступлении он коснулся политики «открытых дверей» для инвесторов, проводимой правительством Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате Амбарцума Матевосяна.

Выразив благодарность дружественной стране за организацию мероприятия, вице-премьер Армении подчеркнул, что форум дает возможность раскрыть весь потенциал государств-участников и политику, направленную на разумные инвестиции.

«Правительство Армении взяло на себя обязательство создать основанную на знаниях, инклюзивную экономику, ориентированную на экспорт. Следовательно, мы поощряем приток иностранных инвестиций, которые способствуют инновациям, генерируют знания и технологии для содействия общей модернизации экономики», - заявил Амбарцум Матевосян и заверил, что правительство Армении остается верным своей политике «открытых дверей» и обеспечению прозрачной среды, справедливой и выгодной для поступающих инвестиций.

По словам вице-премьера, понимая, что поощрение инвестиций требует большой ответственности, правительство Армении прилагает большие усилия для реформирования инвестиционной среды и государственных услуг, предлагая иностранным инвесторам предсказуемую, конкурентоспособную бизнес-среду с сильными гарантиями, соответствующими международным стандартам.

«Помимо общеэкономических реформ, Армения активно диверсифицирует свою экономику, отдавая приоритет тем отраслям, которые создают широкие инвестиционные возможности. Например, впечатляющий рост ИТ-сектора в Армении стал стимулом для революционных отраслей, включая биотехнологии и агротехнологии. Процветающий ИТ-сектор стал не только двигателем устойчивого роста, но и образцом подражания для других стран», - сказал он, призвав иностранных предпринимателей рассматривать Армению для своих бизнес предприятий. Амбарцум Матевосян одним из важных шагов правительства Армении по стимулированию инвестиций назвал и создание Агентства «Enterprise Armenia».

Касаясь последствий и вызовов, связанных с пандемией Covid-19, вице-премьер заверил, что инвестиционный климат в Армении хорошо подходит для постковидного мира. «Поскольку пандемия постепенно отступает, мы ожидаем увеличения инвестиций из разных стран. Наши специалисты по инвестициям готовы им помочь. Правительство выступит с новой инициативой, создав благоприятное законодательство для бизнеса, чтобы привлечь инвестиции со всего мира. Повторяю, мы убежденные сторонники разумных инвестиций, впереди большие возможности», - подчеркнул вице-премьер и призвал инвесторов без колебаний начинать работать в этом направлении.

Следует отметить, что «Ежегодный инвестиционный форум» является одной из ведущих мировых площадок по продвижению и привлечению иностранных инвестиций. Он проводится под эгидой шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, вице-президента, премьер-министра и губернатора Дубая.