Автодорога Ттуджур-Навур закрыта для всех видов транспорта
09:53, 30 Март, 2022
Дорожный департамент сообщает, что по состоянию на 09:00 29 марта автодорога Ттуджур-Навур закрыта для всех видов транспорта. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на Дорожный департамент перевал Варденяц закрыт для транспортных средств с прицепом.
Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.
Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.
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