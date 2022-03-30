Азербайджанские войска остаются на тех же укрепленных позициях Караглуха: изменений позиций не произошло

В ночь с 29 до 10:00 часов утра 30 марта существенных нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения не зафиксировано, оперативно-тактическая ситуация не изменилась, остается напряженной.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают из Информационного штаба Арцаха, отмечая, что азербайджанские войска остаются на тех же укрепленных позициях на горе Караглух, никаких изменений позиций не произошло.

Власти Республики Арцах вместе с командованием российского миротворческого контингента различными дипломатическими средствами продолжают последовательную работу, направленную на возвращение азербайджанских вооруженных сил на исходные позиции и на стабилизацию военно-политической ситуации. Вооруженные силы Арцаха параллельно выполняют свои функции, постоянно улучшая оборонительные силы и механизмы.

О развитиях ситуации будут дополнительные сообщения.