Видеокамеры Кавказского заповедника биоразнообразия зафиксировали еще одного леопарда

В Кавказском заповеднике биоразнообразия видеокамеры Фонда охраны дикой природы и культурных ценностей (FPWC) зафиксировали еще одного кавказского леопарда.

Как сообщили «Арменпресс» в фонде, камеры наблюдения обнаружили новую особь взрослого самца. В течение того же дня с разницей всего в два часа и примерно в трех километрах камеры обнаружили и другого самца леопарда - Нео. Третья особь Нова была в шести километрах от других леопардов.

Тот факт, что три разных особи почти одновременно были на одной и той же территории Кавказского заповедника биоразнообразия - беспрецедентен.

«Популяция леопарда во всем мире значительно сократилась из-за ряда человеческих факторов, в частности, трансграничной напряженности в нашем регионе, новых границ и препятствий.

Этот вид животных находится на грани вымирания. С 2011 год, с тех пор как Фонд охраны дикой природы и культурных ценностей осуществляет деятельность на указанной территории, это уже 6-я особь леопарда, зафиксированная видеокамерами», - отметил директор фонда Рубен Хачатрян, добавив, что это свидетельствует о том, что заповедник стал эффективным способом сохранения вида.

Леопарды были обнаружены благодаря рейнджерам, обладающим знаниями по слежке за животными и по поиску лучшего места для установки камер.

В этом контексте очень важно проводить исследования, чтобы понять вероятную популяцию леопарда, а также все те опасности, с которыми может столкнуться животное при новых границах и с препятствий для безопасного его передвижения.

Фонд объявил конкурс на имя для новой особи.