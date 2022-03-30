СМИ: ЕК предложила, чтобы Украина экспортировала продовольствие через Балтийское море

Еврокомиссия (ЕК) предлагает установить специальные торговые маршруты между Польшей и Украиной, чтобы попытаться снизить влияние конфликта на цепочку поставок сельскохозяйственной продукции. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду испанская газета ABC.

По ее информации, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский сказал, что "ЕК готова организовать эти "зеленые" коридоры", чтобы Украина могла экспортировать продовольствие через Балтийское море из польских портов. Он также обсудил вопрос с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. "Он подтвердил мне, что готов сделать все возможное, чтобы поддержать Украину", - уточнил Войцеховский.

Отмечается, что предложенные ЕК каналы также могут служить для доставки продуктов питания из Европы на Украину. При этом еврокомиссар заверил, что на данный момент первоочередной задачей должна оставаться помощь украинским беженцам. Он пояснил, что при нынешних обстоятельствах все коммерческие перевозки до польской границы были бы "деятельностью с высоким риском".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.