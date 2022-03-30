Из-за камнепада на автодороге Капан-Татев движение на ней стало односторонним

В Сюникский региональный центр кризисного управления 30 марта в 09:40 поступил сигнал, что на дорпге Капан-Тат произошел камнепад, в результате чего движение на ней стало односторонним. Как сообщили «Арменпресс» в МЧС Армении, на место выехала оперативная группа службы первой помощи пункта Агвани Областного спасательного управления СС МЧС Армении.

Выяснилось, что на 28-ом километре автодороги Капан-Татев произошел камнепад (около 2.5 м3), вследствие чего движение на этом участке дороги стало односторонним.