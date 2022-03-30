Армянские стрелки подвели итоги чемпионата Европы

Члены сборной Армении по стрельбе, завоевавшие медали на чемпионате Европы, подвели итоги чемпионата.

На встрече с журналистами в пресс-центре «Арменпресс» одна из лидеров сборной Армении Лилит Мкртчян (2 золотые медали) отметила, что стрельба – это борьба с самим собой, победишь себя, сможешь превзойти и соперника. «Надеюсь в будущем увидеть золото не только Европы, но и мира. Стараюсь приблизиться к рекорду», - сказала Лилит Мкртчян.

По мнению Гора Хачатряна (3 золотые медали), основная трудность этого чемпионата Европы заключалась в том, что мишени, которые есть в Армении, уже устарели, в Европе используется электронные.

Арусяк Григорян подчеркнула, что подготовительный этап до чемпионата Европы был проведен не впустую, и результаты очевидны.

Гоар Арутюнян (3 золотые медали) отметила, что ее целью было поднятие армянского флага, что ей удалось. Она подчеркнула, что была проделана большая работа.

Занявший второе место в командном зачете Ованнес Маргарян отметил, что этот чемпионат ему запомнится тем, что в финале он соревновался со своим же воспитанником.

Армянские стрелки на чемпионате Европы по стрельбе, прошедшем в Норвегии, завоевали 10 медалей - 7 золотых и 3 серебряных.