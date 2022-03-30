В Арцахе проведены пенсионные реформы, в том числе и касающиеся военнослужащих

В сфере государственных пенсий Арцаха внесен ряд изменений и дополнений, которые направлены на решение социально-экономических проблем, с которыми сталкиваются граждане. Как сообщает «Арменпресс», министр социального развития и миграции Республики Арцах Армине Петросян на очередном заседании Национального собрания Республики Арцах представила пакет проектов по внесению изменений в Закон о государственных пенсиях.

«Согласно поправкам, право на получение социальной трудовой и военной пенсии в случае потери кормильца семьи, лица, обучающегося на очном (дневном) обучении, с 23 лет будет перенесено до 26 лет, что обусловлено внедрением в Арцахе двухступенчатой системы 12-летнего среднего образования, также и высшего образования, а также с учетом срока обязательной срочной военной службы для лиц мужского пола. Аналогичная поправка предлагается в соответствующую статью Закона о воинской службе и статусе военнослужащих, согласно которой продление вышеуказанных сроков будет распространено и на ежемесячные надбавки, выплачиваемые учащимся детям погибших военнослужащих», - представила Армине Петросян.

По словам министра, согласно действующему закону военная пенсия лицу, признанному инвалидом по причине болезни, возникшей во время военной службы, назначается, если инвалидность установлена в течение службы или в течение 5 лет после увольнения с военной службы в установленном порядке. Предлагается отменить указанное ограничение на пять лет и назначить лицу военную пенсию независимо от срока признания инвалидом. Предлагается также установить, что основанием для пересчета размеров военных пенсий является изменение коэффициента, установленного в законе об оплате труда лиц, занимающих государственные должности по последней занимаемой военнослужащим должности» - отметила Петросян.

Следующая поправка призвана смягчить последствия эпидемии коронавируса и военных действий 2020 года.

«Это относится к пенсиям лиц, не получавших пенсии с 15 марта 2019 года по 1 января 2021 года, если выплата пенсий этих лиц была прекращена на основании истечения срока выплаты пенсии по доверенности или неявки в банк в срок, установленный лицом, получающим пенсию безналичным способом. Выплаты пенсий до 1 октября 2022 года в случае обращения возобновятся, если до 1 октября 2022 года лицо представит решение комиссии, устанавливающей стаж. При этом пенсия будет выплачена за весь период ее неполучения. Будет также установлено, что, если лицо до 1 октября 2022 года представит решение комиссии о стаже, об утверждении периода работы на территориях, оккупированных вследствие военных действий, то ему будет выплачена вся сумма пенсии, не полученная со дня возникновения права на пенсию», - заключила Петросян.