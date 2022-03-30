Принято к производству уголовное дело по факту обстрела трактора жителя Степанакерта ВС Азербайджана

В следственном отделе Аскеранского района следственного управления Следственного комитета Республики Арцах принято к производству уголовное дело, возбужденное по факту преступления, совершенного по мотиву национальной ненависти.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Следственного комитета Республики Арцах.

«В следственном отделе Аскеранского района следственного управления Следственного комитета Республики Арцах принято к производству уголовное дело, возбужденное по пунктам 2 и 4 части 2 статьи 191 Уголовного кодекса Республики Арцах в связи с умышленным уничтожением военнослужащими ВС Азербайджана чужого имущества по мотиву национальной ненависти. Вооруженные силы Азербайджана 9 марта 2022 г. обстреляли трактор, принадлежащий жителю Степанакерта, находящийся на административной территории села Нахичеджаник Аскеранского района, причинив владельцу имущественный ущерб в крупных размерах - 570.000 драмов РА», - говорится в сообщении.

Следствие продолжается.