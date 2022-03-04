- 13:39 Лицо, разыскиваемое правоохранительными органами РФ, задержано на КПП Баграташена
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- 13:14 Принято к производству уголовное дело по факту обстрела трактора жителя Степанакерта ВС Азербайджана
- 12:51 В Арцахе проведены пенсионные реформы, в том числе и касающиеся военнослужащих
- 12:40 В России снизились цены на популярные товары
- 12:38 В ВБ заявили об уязвимости стран, ввозящих энергоносители и продовольствие
- 12:27 Из-за камнепада на автодороге Капан-Татев движение на ней стало односторонним
- 12:25 Армянские стрелки подвели итоги чемпионата Европы
- 11:49 Председатель Национального собрания Арцаха ситуацию на линии соприкосновения считает относительно спокойной
- 11:46 Вице-премьер Армении встретился с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию
- 11:29 Обсуждаются подготовительные работы к чемпионату Европы по боксу, который будет проведен в Ереване
- 11:18 В Армении за прошедший день подтверждено 14 случаев заболевания COVID-19, летальных исходов не зарегистрировано
- 11:16 СМИ: ЕК предложила, чтобы Украина экспортировала продовольствие через Балтийское море
- 11:05 Закрытие 11 российских южных аэропортов продлено до 7 апреля
- 10:40 Видеокамеры Кавказского заповедника биоразнообразия зафиксировали еще одного леопарда
- 10:30 Отношения Москвы и Пекина выдержали испытания, заявил глава МИД Китая
- 10:20 Военные Южной Кореи сообщили об успешном испытании космического снаряда
- 10:14 Азербайджанские войска остаются на тех же укрепленных позициях Караглуха: изменений позиций не произошло
- 09:53 Автодорога Ттуджур-Навур закрыта для всех видов транспорта
- 09:51 США предложили Израилю помощь в связи с терактом близ Тель-Авива
- 09:47 Армения - убежденный сторонник разумных инвестиций: Амбарцум Матевосян
- 09:14 Европейские индексы выросли - 29-03-22
- 09:13 Американские индексы выросли - 29-03-22
- 09:11 Цены на цветные металлы - 29-03-22
- 09:10 Цены на драгоценные металлы - 29-03-22
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2554 просмотров Командование миротворческого контингента РФ призвало Азербайджан отвести войска
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2357 просмотров Продвижение азербайджанских ВС на данный момент предотвращено, но противник все еще не вернулся на исходные позиции
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