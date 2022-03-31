Состоялся диалог глав МИД соседних с Афганистаном стран + Афганистан

Диалог министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран + Афганистан состоялся в четверг в Туньси (провинция Аньхой, Восточный Китай). Встреча открылась после пленарного заседания Третьей конференции глав МИД стран - соседей Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Центральное китайское телевидение.

От России в мероприятиях в Туньси участвует министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Афганскую сторону представляет Амир Хан Моттаки, который был назначен движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность министра иностранных дел во временном кабинете министров страны.

Параллельно прошло также очередное заседание расширенной "тройки" по Афганистану (Россия, КНР, США и Пакистан) на уровне специальных представителей.

В среду в Туньси состоялся ряд двусторонних встреч российской делегации с представителями разных стран. Как заявил Сергей Лавров на встрече с журналистами, на них была зафиксировала общность подходов к происходящему на международной арене.