В Австралии разбился вертолет с пятью пассажирами на борту

Вертолет с пятью человеками на борту потерпел крушение в штате Австралии Виктория на юге страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщают местные СМИ и полиция.

По данным телеканала 9news, крушение произошло утром в четверг недалеко от горы Дисаппойнтмент и примерно в 80 км к северу от Мельбурна.

Как заявила полиция Виктории, на борту "воздушного судна" находились четверо пассажиров и пилот, при этом об их состоянии не сообщается. Правоохранители пока обнаружили только обломки упавшего вертолета.