Никол Пашинян опроверг информацию о переброске наемников на Украину через территорию Армении

Республика Армения на самом высоком уровне опровергает информацию, что через территорию Армении на Украину перебрасываются наемные террористы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 31 марта коснулся проблемы fake news.

«В качестве истины преподносится ложная информация, что через Армению наемные террористы попадают в Украину. Любой более или менее осведомленный человек знает, что Армения, которая два года назад сама пострадала от вовлечения в войну наемных террористов, никогда не будет способствовать их вовлечению в другие места», - подчеркнул Никол Пашинян.

По его словам, такие фейковые новости иногда играют довольно существенную роль в контексте того, что Азербайджан как до, так и во время 44-дневной войны 2020 года проводит политику формирования дискурса и содержания, оправдывающую военное нападение на Армению и Нагорный Карабах, тем самым пытаясь узаконить крупномасштабное нападение на Нагорный Карабах и Республику Армения.