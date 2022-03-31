Сравнение Лачинского коридора с дорогой, которая пройдет по территории  Армении, неприемлемо: Пашинян

Азербайджан нарушает пункт 9 трехстороннего заявления от 9 ноября, в котором речь идет о восстановлении всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе и открытии дороги, соединяющей западные районы Азербайджана с Нахиджеваном. Как передает «Арменпресс», об этом Никол Пашинян заявил на заседании правительства.

«Вам известно, что Армения представила по этой теме комплексные предложения. Не вдаваясь в подробности, скажу, что суть нашего предложения заключается в следующем: реконструировать железную дорогу Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Хорадиз, восстановить или построить новую автомагистраль, которая соединит западные районы Азербайджана с Нахиджеваном, установив пограничный, таможенный и другие виды контроля в пунктах пропуска через границу», - сказал Пашинян.

По словам главы государства, Азербайджан и принимает, и не принимает нашу позицию. И это выражается в следующем. Они говорят, что согласны с любым правовым режимом эксплуатации этой дороги, но такой же режим должен действовать и в Лачинском коридоре, и в обоснование этой позиции ссылаются на заявление от 9 ноября.

«Это заявление является необоснованным по двум причинам. Во-первых, в заявлении от 9 ноября не упоминается никакая территория Республики Армения и связанный с ней коридор, а есть словосочетание «Лачинский коридор». Лачинский коридор - это не только дорога, но и территория шириной 5 километров. Согласно трехстороннему заявлению, вся эта территория находится под контролем российских миротворческих сил. Нет положения о том, чтобы какая-либо другая страна контролировала какую-либо территорию Армении в соответствии со статьей 9 трехстороннего заявления. И проведение параллели между Нагорным Карабахом и Нахиджеваном странны по нескольким причинам. Во-первых, Нахиджеван имеет наземное сообщение с Азербайджаном через Исламскую Республику Иран и Турцию, воздушное сообщение через воздушное пространство Исламской Республики Иран, Турции и Республики Армения. Нагорный Карабах имеет с Арменией только наземную связь, и только через Лачинский коридор, и превращение Лачинского коридора в территорию, подконтрольную Азербайджану в любом случае, может означать только одно - выселение армян из Нагорного Карабаха», - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр еще раз заявил, что сравнение Лачинского коридора с дорогой, которая будет проходить по территории Армении, неприемлемо, заявление от 9 ноября не предусматривает существования какого-либо коридора на территории Армении, и Армения не приемлет и не примет никакой коридорной логики.