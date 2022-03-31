Пашинян рассчитывает в Брюсселе согласовать с Алиевым все вопросы, связанные с началом мирных переговоров

Армения по части делимитации и демаркации границ, открытия региональных коммуникаций, исключения военной эскалации в Нагорном Карабахе предлагает конкретные и логичные решения.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 31 марта заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, подчеркнув, что нет оснований обвинять Армению в отказе или невыполнении договоренностей.

«Еще раз выражаю готовность Республики Армения подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Армения готова к немедленному началу мирных переговоров. Председатель Совета ЕС Шарль Мишель, президент Азербайджана и я должны встретиться в Брюсселе 6 апреля. И я надеюсь, что в ходе этой встречи с президентом Азербайджана будут обсуждены и согласованы все вопросы, связанные с началом мирных переговоров», - заявил премьер-министр.