31 марта Ереван посетит действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау

31 марта Ереван посетит действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, 1 апреля в Министерстве ИД Армении состоится встреча главы МИД Армении и действующего председателя ОБСЕ, за которой последуют заявления для прессы.

В рамках визита запланированы также встречи Збигнева Рау с президентом РА и премьер-министром РА.