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31 марта Ереван посетит действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау

31 марта Ереван посетит действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау

31 марта Ереван посетит действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, 1 апреля в Министерстве ИД Армении состоится встреча главы МИД Армении и действующего председателя ОБСЕ, за которой последуют заявления для прессы.

В рамках визита запланированы также встречи Збигнева Рау с президентом РА и премьер-министром РА.


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