Никол Пашинян считает необходимым создать международный механизм пограничного контроля

Азербайджан пытается сохранять напряженность и возможность возобновления боевых действий и при процессе делимитации и демаркации, сформулировать территориальные претензии к Армении и прибегнуть к военным провокациям в случае невыполнения этих требований, это неприемлемый подход. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что Азербайджан для формирования тезиса, оправдывающего эскалацию, использует вопрос делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

«По итогам состоявшейся 26 ноября 2021 года в Сочи трехсторонней встречи президент Российской Федерации, президент Азербайджанской Республики и премьер-министр Республики Армения приняли заявление, в котором говорится: «Предпринять шаги, направленные на повышение уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, и подтолкнуть процесс к созданию двусторонней комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой».

Я не думаю, что это заявление может быть неверно истолковано, и очевидно, что созданию комиссии по делимитации и демаркации должны предшествовать шаги, направленные на повышение уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе», - сказал Пашинян.

По словам премьера, Азербайджан не сделал никаких предложений по подобным мерам, а Армения выступила с предложением зеркального отвода войск с армяно-азербайджанской границы советских времен и передачи охраны этой границы ограниченному контингенту пограничников и проведения международного мониторинга на границе.

«Азербайджан до сих пор не дал официального ответа на это предложение, по информации из третьих стран наше предложение неприемлемо для Азербайджана», - добавил Пашинян.

Армения, по словам главы государства, в этом вопросе была и будет максимально гибкой и она предложила несколько вариантов по отводу.

«Азербайджан либо не принимает, либо не отвечает на эти предложения. Что это означает? Фактически это означает, что Азербайджан пытается сохранить напряженность на границе и возможность возобновления боевых действий и в процессе демаркации, сформулировать территориальные претензии к Армении и прибегнуть к военным провокациям, если эти требования не будут выполнены. Это неприемлемый подход», - подчеркнул Пашинян.

По словам премьер-министра, необходимо запустить международный механизм мониторинга приграничной ситуации.

«Мы предложили несколько таких вариантов, в том числе и Азербайджану, и мы примем любой из тех вариантов, которые примет Азербайджан», - заключил Пашинян.