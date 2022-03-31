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Авиакомпания «Transavia» будет выполнять рейсы по маршруту Париж-Ереван-Париж

Авиакомпания «Transavia» будет выполнять рейсы по маршруту Париж-Ереван-Париж

С 23 апреля 2022 года авиакомпания «Transavia Airlines» запускает рейс Париж (Орли)- Ереван-Париж (Орли).

Как сообщили «Арменпресс» в ЗАО «Международные аэропорты Армении», рейсы будут выполняться два раза в неделю, каждую среду и субботу.


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