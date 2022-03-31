Повышение температуры воздуха в Армении может вызвать паводки и наводнения

В связи с резким повышением температуры воздуха на территории республики 2 и 3 апреля в реках республики ожидается увеличение уровня воды.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении: «В прибрежных районах некоторых рек возможны паводки и наводнения», - говорится в сообщении центра.