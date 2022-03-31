Обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе и провокаций Азербайджана с депутатами Европарламента

Руководитель фракции «Гражданский договор» Национального собрания РА Айк Конджорян, председатель постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции Арман Егоян и член армянской делегации в ПАСЕ Арусяк Джулакян в Брюсселе, в Европарламенте, встретились с руководителем группы дружбы с Арменией Лукасом Фурласом и членом Европейского парламента Фабио Масимо Кастальдо.

Как сообщили «Арменпресс» в НС Армении, депутаты Европарламента интересовались ситуацией в Нагорном Карабахе и провокациями Азербайджана.

Обсуждались совместные действия, направленные на предотвращение возможности дальнейшей эскалации в регионе.

Была отмечена важность конкретных и адресных шагов, которые должны сдержать действия Азербайджана.